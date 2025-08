Genova, tromba marina al largo di Quinto

Genova – Una tromba marina si è formata al largo del levante genovese. Il fenomeno naturale è stato visto e segnalato sui social nella zona di Quinto.

Fortunatamente la tromba marina non si è avvicinata alla costa e non ha potuto fare danni.

Il forte temporale che ha interessato la città di Genova nella primissima mattina sta muovendo verso Levante provocando allagamenti e l’innalzamento dei corsi d’acqua per via delle abbondanti precipitazioni.

Resta l’Allerta Gialla per maltempo e temporali sino alle ore 18.

(foto e video dalla rete Limet )