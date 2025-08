La Spezia, la Croce Rossa festeggia i 50 anni di servizio di Carlo Chiappini

La Spezia – Ha già prestato servizio per la Croce Rossa per 50 anni e in mezzo secolo non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e partecipazione all’ente che si occupa di soccorrere le persone in difficoltà. Carlo Chiappini, è entrato nella Croce Rossa della Spezia nel 1975 all’età di 24 anni, dopo un corso da soccorritore e, da allora, ha sempre offerto il proprio tempo per aiutare il prossimo.

Oggi la Croce Rossa festeggia l’importante traguardo con una lunga intervista sul magazine dell’ente.

«È sempre stata una grande passione – ha spiegato Carlo Chiappini nell’intervista – altrimenti non sarei ancora qui»

Durante il suo impegno cinquantennale, Chiappini si è mobilitato per diverse emergenze che lo hanno portato anche all’estero: dal terremoto dell’Irpinia del 1980 ai campi profughi in Jugoslavia, durante la guerra di inizio anni ’90 ma gli interventi che più lo hanno emozionato e che difficilmente dimenticherà sono quelli nei quali si è reso necessario aiutare la nascita di bambini con mamme che non avrebbero fatto a tempo ad arrivare in ospedale.

“Per fortuna tutto è andato per il meglio – ricorda Chiappini – ma sono momenti che è davvero difficile dimenticare”..

All’età di 74 anni il volontario ha ancora una straordinaria voglia di darsi da fare e l’energia di un ragazzo e per gli oltre 500 volontari della Croce Rossa è un vero esempio e uno stimolo a fare sempre meglio.

Carlo Chiappini abita a Soliera e ogni volta che presta servizio in Croce Rossa percorre 70 km in auto per poter continuare ad aiutare il prossimo con il premio più grande: il sorriso delle persone che vengono aiutate.