Voltri, concluse le ricerche tra le macerie del capannone crollato

Genova – Si sono concluse fortunatamente senza esito le ricerche, effettuate dai vigili del fuoco, tra le macerie dell’ex capannone industriale crollato ieri in via delle Fabbriche, nel quartiere di Voltri.

Le operazioni di ricerca sono state sospese questo pomeriggio quando è risultato evidente che nessuna persona era stata coinvolta dal crollo.

Ricerche avviate subito dopo il crollo nel timore che all’interno del capannone potessero aver trovato riparo sbandati o persone senza fissa dimora o appassionati di Urbex.

I vigili del fuoco hanno impiegato tutte le tecnologie disponibili, con droni e apparecchiature come le termocamere ma anche le unità cinofile per la ricerca di persone in scenari di emergenza.

Tutta la zona interessata dal crollo è stata attentamente verificata e poi sono intervenuti escavatori per rimuovere i detriti e proseguire le ricerche.