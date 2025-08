La Spezia, sfregia la compagna con un coltellino e rischia il linciaggio

La Spezia – Momenti di paura e di rabbia, ieri sera, in piazza Brin, con il ferimento di una donna di 40 anni ferita al volto dal compagno 50enne con il quale stava litigando. L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 21 quando i due, dopo una lite furibonda, sono passati alle vie di fatto. L’uomo ha improvvisamente estratto un’arma da taglio, probabilmente un coltellino, ed ha iniziato a tentare di colpire la donna, ferendola al volto.

Alla vista del sangue quasi tutte le persone presenti si sono allontanate di fretta e l’aggressore ne ha approfittao per fuggire ma è stato inseguito da alcuni giovani che lo hanno raggiunto e malmenato sino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Una lite che poteva sfociare in tragedia quella avvenuta ieri sera nel centro cittadino, davanti a famiglie con bambini e persone che passeggiavano tranquillamente.

Una coppia ha iniziato a litigare in modo molto animato ed al culmine della rabbia l’uomo ha sfregiato la compagna con un coltellino.

Fortunatamente le persone presenti hanno tempestato di telefonate il numero di emergenza 112 che ha fatto intervenire rapidamente l’ambulanza del 118 e le volanti della polizia che hanno rintracciato l’uomo nella zona di via Torino dove era stato raggiunto da un gruppo di giovani che lo ha malmenato duramente lasciandolo a terra sanguinante.

Gli agenti lo hanno arrestato e condotto in Questura dove è scattato il “codice rosso” a tutela della donna ferita che è stata invece trasportata in ospedale per le cure del caso.

Per lei una brutta ferita al volto e lo choc per la reazione violenta del compagno che ha cercato di colpirla più volte.

In corso l’acquisizione delle riprese video di alcune telecamere della zona per ricostruire con precisione quanto avvenuto e per identificare le persone che hanno partecipato al pestaggio successivo al ferimento. La Legge non consente a nessuno di farsi giustizia da sè.