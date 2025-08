Genova, Guardia di Finanza sequestra yatch da 240mila euro

Genova – Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la Guardia di Finanza di Genova ha disposto il sequestro di uno yatch di circa 18 metri dal valore di 140mila euro più IVA battente bandiera delle Bermuda che si trovava all’interno di un cantiere navale a Sestri Ponente. Il mezzo è stata rinvenuto durante l’attività di censimento delle imbarcazioni battenti bandiera estera in territorio doganale comunitario.

Secondo le prime indagini, lo yatch, alato dal 2019, sembrava essere di proprietà di una società con sede nelle Bermuda, ma dopo ulteriori e mirati approfondimenti è risultato di uso esclusivo di un soggetto di nazionalità inglese e residente in Svizzera.

Dalle verifiche sulla documentazione acquisita e dalla consultazione delle Banche Dati è emerso il reato di contrabbando aggravato per omessa dichiarazione e di evasione dell’IVA all’importazione per un importo di poco inferiore ai 60mila euro.

Il sequestro effettuato dai funzionari è il risultato di una complessa indagine intrapresa nel novembre 2024.

