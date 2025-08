Genova, l’Associazione Gau cerca un autista per ambulanze

Genova – L’Associazione Giovani Amici Uniti O.d.V. ricerca una figura professionale da inquadrare con la qualifica autista-Soccorritore (c.c.n.l. Anpas) a tempo determinato, con possibilità di passaggio a tempo indeterminato).

Sono requisiti fondamentali per la selezione: il possesso della patente B, l’assenza di carichi pendenti e sarà richiesta copia del CV storico in caso di assunzione

Sono requisiti preferenziali: la partecipazione a corso PTC o equivalenti, la partecipazione a corso PBLS – D in corso di validità, una età compresa tra i 21 ed i 29 anni (per eventuale passaggio), non essere mai stati occupati a tempo indeterminato (per eventuale passaggio), diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado.

La sede di lavoro è Genova

L’orario di lavoro è su turni ed è richiesta disponibilità anche disabato, domenica e festivi

Per la candidatura è necessario inviare il proprio C.V. entro il 15 agosto all’indirizzo e-mail: [email protected]