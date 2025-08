Genova, nascondeva 14kg di droga in casa in corso Sardegna: 27enne in manette

Genova – A seguito di una lunga attività di indagine, le forze dell’ordine hanno scoperto che un 27enne utilizzava la sua abitazione in corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso, come base per l’attività di spaccio.

Gli agenti si sono così appostati nei pressi del palazzo e, una volta visto il sospetto uscire dal portone, l’hanno fermato per un controllo.

L’uomo è apparso fin da subito nervoso ed è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari. I controlli si sono spostati presso la sua abitazione, dove è stata rinvenuta un’ingente quantità di sostanza stupefacente: in totale, sono stati trovati 14 chilogrammi di hashish suddivisi in 140 panetti, 4,5 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo è stato arrestato e trasportato nel carcere genovese di Marassi, dovrà rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]