La Spezia, detenuto aggredisce agente di polizia penitenziaria

La Spezia – Ha chiesto all’agente di polizia penitenziaria di poter essere portato in infermeria e poi lo ha aggredito. Ancora violenza nel carcere della Spezia dove solo l’intervento di altri agenti ha evitato conseguenze peggiori per il malcapitato. A denunciarlo Roberto Melis, segretario nazionale del Con.Si.Pe, il sindacato della polizia penitenziaria.

“Un comportamento brutale e del tutto fuori controllo – sottolinea Melis – che ha messo a serio rischio l’incolumità del collega e rischiato di compromettere la sicurezza dell’intera sezione detentiva.”

Grazie al tempestivo intervento di altri agenti, è stato possibile evitare conseguenze ancor più gravi. L’agente coinvolto è stato immediatamente accompagnato in infermeria per gli accertamenti medici.

“Questi episodi – prosegue Melis – sono ormai all’ordine del giorno nelle carceri italiane e non possono più essere tollerati. Il personale penitenziario opera quotidianamente in condizioni al limite della sopportabilità, spesso senza gli strumenti e con livelli di sicurezza ridotti al minimo”.

Il Con.Si.Pe torna dunque a chiedere “interventi urgenti e strutturali per garantire sicurezza e la tutela per i Poliziotti Penitenziari”.