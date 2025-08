Morto in montagna Andrea Caradonna, fu ispettore di Polizia a Genova

Trentino Alto Adige – Una tragedia si è consumata ieri in Trentino Alto Adige, nel territorio comunale di Caldonazzo, dove Andrea Caradonna, un 57enne impegnato in un’escursione in compagnia della moglie e dei tre figli, è morto.

Il 57enne, residente a Ladispoli e in servizio al Ministero dell’Interno a Roma, era stato Ispettore delle volanti di Polizia a Genova tra il 2005 e il 2008.

L’uomo si trovava nei pressi della ferrata di Valimpach, quando per motivi ancora da chiarire ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è precipitato. I soccorritori hanno individuato il corpo e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono diversi i messaggi di cordoglio comparsi sui social in queste ore. Tra loro quelli degli ex colleghi nel capoluogo ligure.

