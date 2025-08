Spotorno, risolto il “mistero” della tartaruga trovata sulla spiaggia

Spotorno (Savona) – La tartaruga d’acqua dolce trovata sulla spiaggia dei Bagni Colombo ha ritrovato la sua padrona. Si conclude con un lieto fine la curiosa vicenda del ritrovamento in mare di un esemplare di tartaruga recuperato in riva al mare dai titolari dello stabilimento balneare.

Nei giorni scorsi, infatti, aveva suscitato grande curiosità l’appello, lanciato sulle pagine social della cittadina della riviera savonese, per cercare il proprietario dell’animale.

“Domanda strana – si leggeva nel post – qualcuno ha perso una tartaruga?? Ne abbiamo trovata una in spiaggia e non sembra ‘da mare”…per ora l’abbiamo nutrita ma se qualcuno la cerca è ai Bagni Colombo”.

Per qualche giorno la notizia è rimbalzata sui social sino a quando, allo stabilimento, si è presentata una ragazza che ha saputo descrivere con cura le caratteristiche del carapace (il guscio) potendo così dimostrare di essere la proprietaria.

Il recupero da parte del servizio di vigilanza faunistica di Savona è stato bloccato e la tartaruga è tornata a casa.

Non è dato sapere come abbia fatto ad arrivare al mare ma si tratta di animali piuttosto “dinamici” e potrebbe essere scappata da una fontana in un giardino.

Inizialmente, però, si era pensato a ben altro scenario. La povera tartaruga appartiene infatti al tipo che si acquista quando è di piccolissime dimensioni, e poi, crescendo, diventa sempre più difficile da gestire.

Una tartarughina americana di pochi centimetri di diametro cresce velocemente sino a raggiungere le dimensioni di un piatto da tavola. Difficile trovarle un posto in casa dovendo vivere immersa nell’acqua.

L’animale viene spesso abbandonato in fontane, laghetti e corsi d’acqua ma è un grave errore e una minaccia per la biodiversità dei luoghi dove viene immessa perché non è “del posto” e non ha nemici ed inoltre ha una fame smisurata e caccia ogni tipo di animale, dai pesci alle rane, agli insetti. Liberarla in un corso d’acqua o uno stagno significa condannare a morte tutti i suoi abitanti.

Per questo motivo gli esperti sconsigliano l’acquisto a chi non possiede un laghetto o una fontana piuttosto grande e invitano a non liberare gli animali in Natura.

