Albenga, coltellate per strada, paura tra i passanti

albenga ferito stradaAlbenga (Savona) – Si sono affrontati senza esclusione di colpi, ferendosi a colpi di catena e di coltello. Momenti di comprensibile paura, ieri sera, intorno alle 19, in viale Italia, nelle vicinanze dell’ex cinema Astor. In pieno centro e tra la gente due uomini si sono affrontati dopo una violenta lite ed uno dei due ha ferito l’altro con una coltellata alla spalla che ha causato una forte emorragia ed una terribile ferita al braccio.
Tutto è avvenuto rapidamente e tra il panico delle persone presenti. I due hanno iniziato a litigare furiosamente e dalle parole si è passati ai fatti quando uno dei contendenti ha colpito l’altro con una catena di metallo mentre il rivale estraeva un coltello iniziando a menare fendenti.
Uno degli affondi ha colpito alla spalla il rivale che ha iniziato a sanguinare mentre passanti e commercianti chiamavano il numero di emergenza 112 per chiedere soccorso per il ferito ma anche l’intervento delle forze dell’ordine per l’ennesimo episodio di grave violenza nel “salotto buono” della località turistica.
In breve sul posto è arrivata l’ambulanza e l’automedica del 118 e i carabinieri.
La persona ferita è stata medicata e poi trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure mentre i carabinieri hanno iniziato le ricerche dell’altra persona coinvolta nella rissa ed autrice del ferimento con il coltello.
Dure le proteste di residenti e commercianti che chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine e azioni concrete per garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che sono rimasti terrorizzati dalla scena.

 

