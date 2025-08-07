Liguria record di felicità di coppia ma anche di divorzi

Liguria in testa alla classifica delle regioni dove si divorzia di più. Contrariamente alle aspettative mare, scenari incantevoli e buona cucina non danno necessariamente la felicità di coppia e lo dimostra l’analisi dei dati dei matrimoni e dei divorzi dal 2007 al 2023 che presenta uno scenario tutt’altro che idilliaco per le giovani coppie.

Secondo lo studio, infatti, in Liguria si divorzia un pò di più rispetto a tutte le altre regiono d’Italia e, ogni 100mila abitanti, si registrano 173 matrimoni finiti.

Al secondo posto figura la Valle d’Aosta con 172 divorzi e al terzo posto il Lazio con 170 divorzi ogni 100mila abitanti.

Seguono il Piemonte, la Toscana e il Friuli Venezia Giulia.

Le regioni dove l’amore sembra essere più saldo e duraturo sono invece la Basilicata, con 108 divorzi ogni 100mila abitanti – il valore più basso d’Italia – e il Trentino Alto Adige con 118 divorzi.

Buon piazzamento anche per la Calabria dove i divorzi sono 120 ogni centomila abitanti.

Dati che sembrano smentire, però, l’analisi fatta sull’indice di “felicità” delle coppie che avrebbe in testa alla classifica proprio la Liguria.

In un indice da 0 a 5, infatti, le coppie liguri intervistate a campione, avrebbero indicato in 4,4 il livello della loro “felicità”.

Dati che lascerebbero supporre un finale diverso rispetto a quello dei divorzi.

