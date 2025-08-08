Alassio, aggredito dal branco nella notte: giovane trasportato all’ospedale

Alassio (Savona) – Una violenta aggressione è andata in scena nella notte ad Alassio. La vittima è un giovane che intorno alle ore 3 è stato violentemente picchiato in via Paolo Ferreri ed è stato ritrovato a terra, con evidenti segni sul volto e sul resto del corpo.

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato accerchiato da diverse persone che avrebbero iniziato a colpirlo con violenza.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice giallo – di media gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, non si troverebbe in condizioni critiche.

Rimangono al momento da chiarire i contorni della vicenda e i motivi dell’aggressione. Le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto hanno avviato gli accertamenti necessari a far luce sull’episodio e potrebbero visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]