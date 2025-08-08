Genova, tenta il furto in una pizzeria alla Foce: arrestato

Genova – Le forze dell’ordine sono intervenute nella notte in via della Libertà, nel quartiere genovese della Foce, dopo che un cittadino ha segnalato la presenza di un uomo che aveva forza la serratura di una pizzeria e si era introdotto all’interno.

Alla vista degli agenti che si sono portati sul posto nel giro di poco tempo, l’uomo ha tentato subito di fuggire ma è stato prontamente raggiunto pochi metri più tardi. É stato arrestato e condotto in Questura, dove è stato trovato in possesso di un coltellino serramanico probabilmente utilizzato per forza l’ingresso nel locale. Dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e porto d’armi o oggetti atti ad offendere.

All’interno del locale si constatava che il registratore di cassa era stato aperto, ma il proprietario non vi conservava denaro, quindi nulla è stato asportato.

