sabato 9 Agosto 2025
Lavagna, donna morta per malore in spiaggia era stata visitata in ospedale

Redazione Liguria
mediciLavagna (Genova) – Dolore e sconcerto nella cittadina del levante genovese per la morte di Marina Vaccaro, 64 anni, volto noto del commercio locale, vittima di un malore sulla spiaggia.
La donna il giorno precedente alla tragedia si era recata in ospedale con il marito per un forte dolore al petto che si irradiava al braccio, un sintomo che aveva fatto pensare ad un attacco cardiaco. Le analisi mediche compiute all’ospedale, però, non avevano evidenziato nulla di grave e Marina Vaccaro era stata dimessa.
Il giorno successivo, però, la donna si è sentita male sulla spiaggia e in breve ha perso conoscenza senza più riprendersi, probabilmente colpita da un attacco cardiaco.
In una nota la Asl 4 fa sapere che “intorno alle 19.30, il servizio 118 è intervenuto presso la spiaggia libera sul lungomare di Lavagna, per soccorrere la signora M.V. in arresto cardiaco. Nonostante l’immediatezza dei soccorsi, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso”.
Nella nota la Asl 4 difende l’operato dei medici
«La signora – si legge ancora nella nota – si era recata, il 6 agosto, alle ore 8, in pronto soccorso a Lavagna, riferendo dolore toracico aspecifico comparso la sera prima dopo avere fatto il bagno al mare. Dopo avere eseguito tutti gli accertamenti clinici e diagnostici conformemente ai protocolli prescritti (raggi, elettrocardiogramma, esami del sangue comprensivi degli enzimi cardiaci…), risultati tutti negativi, è stata somministrata terapia sintomatica e la paziente è stata dimessa intorno alle ore 14, rimandandola alla rivalutazione del medico curante con terapia al bisogno».
Ora sarà probabilmente l’autopsia a chiarire le cause del decesso mentre la famiglia resta comprensibilmente sconvolta e sconcertata per quanto avvenuto e in molti si domandano se la donna potesse essere salvata.
