lunedì 11 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, dopo il caos di ieri sera nuova giornata delicata per il...
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarenaNotizie in evidenza

Genova, dopo il caos di ieri sera nuova giornata delicata per il traffico

Redazione Liguria
0

coda Guido Rossa GenovaGenova – Dopo il caos della serata di ieri, anche per oggi è attesa una giornata difficile per il traffico genovese nella zona dei varchi portuali e lungo le direttrici che da ponente portano verso il centro per l’intenso flusso veicolare in partenza ed in arrivo con i traghetti.
Secondo la polizia locale l’orario più “delicato” sarà quello tra le 16.00 alle ore 20.00 e le vie maggiormente interessate dovrebbero essere quelle di Via Balleydier, Via Albertazzi Via Di Francia e zone vicine.
Secondo la polizia locale il traffico sarà molto intenso anche nel resto della giornata.
Disagi attesi anche sull’autostrada A7 Genova – Milano dove partono oggi i lavori nella zona del casello di Busalla e nelle gallerie vicine. Un mese di lavori, sino all’11 settembre che sembrano destinati a causare caos e disagi su un tratto autostradale molto delicato per la città di Genova.
Da oggi è infatti previsto il restringimento della carreggiata in direzione Genova e la chiusura dell’uscita di Busalla per chi proviene da Nord.
Automobilisti e trasportatori temono il caos e criticano la scelta del periodo per i lavori considerato che al normale traffico, specie nei fine settimana, si aggiunge quello di chi è diretto in Liguria per il week end e già normalmente il traffico si fa intenso. Il restringimento all’altezza di Busalla rischia di creare un “collo di bottiglia” in grado di causare code e rallentamenti in tutta la zona.
Si torna a chiedere con forza la cancellazione del pedaggio per tutta la durata dei lavori per chi percorre il tratto autostradale e dovrà subire ritardi e disagi.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
coda autostrada A7

Caos Autostrade, da oggi partono i lavori sulla A7 a Busalla

Cronaca
meteo Liguria lunedì 11 agosto 2025

Meteo Liguria, cieli sereni e caldo da record

Cronaca
Capitan Baliano Genova

A Genova chiude anche Capitan Baliano, in arrivo nuovo ristorante

Cronaca
caldo termometro

Caldo torrido in Liguria e scatta l’allerta di Arpal per domani

Cronaca