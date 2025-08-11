lunedì 11 Agosto 2025
Incidente mortale in A10, la vittima è il 58enne Antonio Bessio

Antonio BessioSavona – É il 58enne Antonio Bessio la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera lungo l’Autostrada A10 nel tratto compreso tra Spotorno e Savona.
L’uomo viaggiava a bordo della sua moto con la compagna, rimasta ferita in maniera molto grave. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da verificare, il mezzo a due ruote avrebbe sbandato e i due sarebbero stati travolti da una vettura di passaggio che non ha potuto evitare l’impatto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La donna, invece, è stata soccorsa dai medici e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni rimangono gravi: dopo un delicato intervento chirurgico, si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale. Decine i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti.
