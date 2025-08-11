Incidente mortale in A10, la vittima è il 58enne Antonio Bessio

Savona – É il 58enne Antonio Bessio la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera lungo l’Autostrada A10 nel tratto compreso tra Spotorno e Savona.

L’uomo viaggiava a bordo della sua moto con la compagna, rimasta ferita in maniera molto grave. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da verificare, il mezzo a due ruote avrebbe sbandato e i due sarebbero stati travolti da una vettura di passaggio che non ha potuto evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La donna, invece, è stata soccorsa dai medici e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni rimangono gravi: dopo un delicato intervento chirurgico, si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale. Decine i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]