Meteo Liguria, cieli sereni e caldo da record

Al via una settimana particolarmente delicata, secondo le previsioni meteo di Limet Liguria, per il caldo ed in particolare per quello “percepito” e che saà causa di disagio fisiologico.

Previiste infatti temperature in ulteriore aumento nella giornata di oggi, lunedì 11 agosto, con valori massimi record che potranno localmente raggiungere la soglia dei +40°C.

Attese notti tropicali in quota e minime diffusamente superiori ai +26/+27°C in costa.

La protezione civile invita alla massima attenzione, specialmente per quanto riguarda i soggetti a rischio e a limitare le uscite nelle ore diurne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per la giornata di oggi:

Cieli sereni e totalmente sgombri da nuvolosità per l’intero periodo su tutto il territorio regionale.

Venti deboli brezze meridionali andranno ad interessare i settori costieri centro-orientali nel corso della giornata, con maggior insistenza dal Golfo Paradiso verso Est e tassi di umidità diffusamente superiori al 75-80%.

Ventilazione da Nord impostata sui versanti marittimi del Genovesato Occidentale-Savonese e Imperiese oltre che nell’entroterra Spezzino per l’intera giornata (compressione), sarà responsabile dei valori record che andranno ad interessare le zone appena citate, oltre ad abbassare i valori di umidità al di sotto del 30% (u.r.)

Mare quasi calmo o calmo

Temperature minime in aumento con notti tropicali in quota e valori superiori ai +26/+27°C al suolo.

Previsti valori massimi record sui settori costieri Centro-Occidentali (Imperiese-Savonese-Genovesato Centro-Occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di Levante: Vara-Spezzino), diffusamente superiori ai +35/+36°C e localmente fino a raggiungere la soglia dei +40°C.

Sulla costa previste temperature minime tra +25°C/+30°C e massime tra +29°C/+40°C.

Nell’interno temperature minime tra +17°C/+25°C e massime tra +30°C/+40°C.