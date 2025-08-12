Genova, distrutto gazebo della Spiaggia dei Bambini: “Siamo ad un passo dalla chiusura”

Genova – Dopo gli atti vandalici della scorsa settimana, un altro duro colpo per la Spiaggia dei Bambini di Voltri che denuncia quanto accaduto con un lungo posto pubblicato sui canali social:

“Uno dei 12 gazebo, già di suo vecchio, è stato distrutto alla luce del sole e abbiamo dovuto farlo smontare.

Questa estate è caratterizzata da una offerta confusa e non coordinata per il tempo libero di famiglia e bambini, se non con un buon portafoglio. Questo disordine, questo caos e la disperata ricerca di occasioni “abbordabili” porta forse a eccessi di presenza in altri luoghi, più (e lo diciamo con orgoglio) “popolari”. Così ci spieghiamo quello che sta accadendo. Ma non basta, non è così semplice.

Genova non è solo una città che non ha preparato una proposta integrata per i suoi cittadini “normali” (quelli che non vanno nelle spiaggia da 1000 euro a settimana di Paraggi, con tutto il rispetto per chi lavora lì ma anche segnalando che 5 metri di spiaggia libera ivi lasciati forse pelano da soli …), ma neanche per i turisti “poveri”, che sono pur loro turisti e che ad ognuno dobbiamo una lacrima di splendore, o ce lo ricordiamo solo quando cantiamo Faber? E questa è una responsabilità politica, ovviamente di chi ha governato questi anni, ma qui lo si dice non per critica politica, ma per evidenza dei fatti.

Eppure non basta, non ancora. Non è solo il paradigma sociale che non va. Sono anche risposte puntuali e responsabilità individuali che pesano.

Sono responsabilità individuali quelle del signore che di fronte ad un gazebo chiuso per manutenzione e che non poteva essere aperto fino all’intervento programmato per il giorno dopo (cioè il primo giorno feriale disponibile) causa pericolo dato dal vento, piega i tubi e strappa il telo, per “aggirare” il lucchetto. E così lo distrugge, il gazebo, tanto che il giorno dopo va rimosso.

Ma sono risposte puntuali anche quelle della pattuglia della polizia di Stato, che chiamata proprio per il signore di cui sopra (nel frattempo sempre presente), prima chiede “di identificare” il ragazzo di 18 anni che sta facendo servizio pubblico e poi, identificata la volontaria “senior” Mariella, ironizza sul nostro approccio (“stasera magari vi faranno più danni”) e se ne va, senza nulla dire al signore che intanto non solo sta lì, ma successivamente inveisce ulteriormente contro il 18nne (lo stesso che i solerti protettori dell’ordine pubblico neanche hanno considerato)

Sono risposte puntuali quelle dell’area tecnica del Municipio VII Genova Ponente in neanche un’ora arriva oggi e smonta tutto, non solo facendo il proprio lavoro ma facendolo bene e velocemente

Sono responsabilità e puntuali impegni quelli del presidente municipale Matteo Frulio che anche da lontano risponde, dispone, coordina. E che parlerà con la questura … perché insomma la polizia non ha fatto proprio una bella figura. Come noi sembra Hendrick il coraggioso, il bimbo che mette nottetempo il dito nella diga che perde così salvando temporaneamente i campi … che l’etica del dovere mica si inventa. Quindi ci sono processi grandi, ma anche specifici.

Noi registriamo (e comunichiamo) per ora che da 12 passiamo a 11 gazebo. Significa ogni giorno un centro estivo (piccolo) in meno e/o da una a tre famiglie in meno. Grazie ad uno sprovveduto (?) cittadino ma anche alla finta solerzia e alla reale ironia (fuori luogo) della polizia (e noi non siamo quelli del controllo ad ogni costo, ma se ti chiamiamo per un problema non è che puoi attenzionare solo chi ti ha chiamato e non gli altri …).

E segnaliamo infine che la misura è quasi colma. In due giorni sono stati continui gli attacchi ai ragazzi e alle ragazze che stanno svolgendo un servizio di pubblica utilità. Ogni ulteriore minaccia all’incolumità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze non sarà tollerata. La chiusura, insomma, è un po’ più vicina. Intanto c’è un gazebo in meno”.——————————————————————————————————

