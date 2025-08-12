martedì 12 Agosto 2025
Genova, traffico a rischio anche oggi per partenze e arrivi dei traghetti

Redazione Liguria
traghetti code porto GenovaGenova – Dopo le giornate di caos del fine settimana e di ieri, anche oggi il traffico cittadino rischia di andare il tilt per l’enorme flusso di auto e mezzi in partenza e arrivo con i traghetti diretti e provenienti dalle isole.
Un flusso di veicoli che si riversa sulle autostrade attorno alla città e lungo le direttrici cittadine che dal ponente conducono al centro mettendo alla prova incroci, strade e le forze dell’ordine impiegate per cercare di evitare il collasso del traffico.
Anche per la giornata di oggi, martedì 12 agosto, previsto flusso intenso in particolare dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nelle zone di via Balleydier, Via Albertazzi Via Di Francia e limitrofe.
Nelle restanti fasce orarie è previsto, comunque, traffico intenso.
