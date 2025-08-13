Genova, caldo record e spiagge affollate anche la sera

Genova – Il caldo record non lascia tregua neppure al calare del sole e le spiagge libere sono prese d’assalto dai genovesi in cerca di refrigerio. L’effetto “tintarella di Luna” è la nuova moda dell’estate e mentre le spiagge attrezzate si svuotano, quelle libere vengono prese d’assalto da chi resta in città o ha già finito le ferie e vuole comunque godersi il mare lontano dalle ore più calde della giornata.

Ieri sera, come ormai accade da qualche tempo, le spiagge libere del ponente e del levante erano affollate di sera tanto quanto – e forse più – del giorno.

Una pizza o un panino per cena e poi bagni rinfrescanti in un’acqua particolarmente limpida per essere estate in città e ancora gradevole per la temperatura.

Chiusi gli stabilimenti balneari – ma è forte la richiesta di allungare l’orario di apertura oltre le 19 – i genovesi si sono riversati nelle spiagge non occupate da stabilimenti balneari e hanno trascorso la serata tra bagni, giochi in spiaggia e una cena veloce in riva al mare.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]