mercoledì 13 Agosto 2025
Genova, caldo record e spiagge affollate anche la sera

Redazione Liguria
Quinto spiaggiaGenova – Il caldo record non lascia tregua neppure al calare del sole e le spiagge libere sono prese d’assalto dai genovesi in cerca di refrigerio. L’effetto “tintarella di Luna” è la nuova moda dell’estate e mentre le spiagge attrezzate si svuotano, quelle libere vengono prese d’assalto da chi resta in città o ha già finito le ferie e vuole comunque godersi il mare lontano dalle ore più calde della giornata.
Ieri sera, come ormai accade da qualche tempo, le spiagge libere del ponente e del levante erano affollate di sera tanto quanto – e forse più – del giorno.
Una pizza o un panino per cena e poi bagni rinfrescanti in un’acqua particolarmente limpida per essere estate in città e ancora gradevole per la temperatura.
Chiusi gli stabilimenti balneari – ma è forte la richiesta di allungare l’orario di apertura oltre le 19 – i genovesi si sono riversati nelle spiagge non occupate da stabilimenti balneari e hanno trascorso la serata tra bagni, giochi in spiaggia e una cena veloce in riva al mare.
