giovedì 14 Agosto 2025
Voltri, revocato il divieto di balneazione alla spiaggia di Cerusa

Redazione Liguria
campioni acqua Arpal inquinamentoGenova – I tecnici dell’Arpal hanno effettuato nuovo campionamenti dell’acqua del mare e a seguito dell’esito favorevole delle analisi, il Comune di Genova ha disposto la revoca del divieto temporaneo di balneazione sulla spiaggia Cerusa di Voltri, nel tratto compreso tra il civico 1 di via Romana di Voltri e il civico 30 di via Camozzini.
Nei prossimi giorni Arpal effettuerà nuovi controlli e verranno diffusi i dati aggiornati.
La spiaggia di Cerusa può dunque essere frequentata e torna possibile tuffarsi in mare alla ricerca di refrigerio.
