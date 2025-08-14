Voltri, revocato il divieto di balneazione alla spiaggia di Cerusa

Genova – I tecnici dell’Arpal hanno effettuato nuovo campionamenti dell’acqua del mare e a seguito dell’esito favorevole delle analisi, il Comune di Genova ha disposto la revoca del divieto temporaneo di balneazione sulla spiaggia Cerusa di Voltri, nel tratto compreso tra il civico 1 di via Romana di Voltri e il civico 30 di via Camozzini.

Nei prossimi giorni Arpal effettuerà nuovi controlli e verranno diffusi i dati aggiornati.

La spiaggia di Cerusa può dunque essere frequentata e torna possibile tuffarsi in mare alla ricerca di refrigerio.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]