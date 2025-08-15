Camion in fiamme sull’autostrada A26, tratto riaperto dopo 6 ore

Genova – Sono proseguite per tutta la notte, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco per l’incendio divampato ieri a causa di un incidente tra due camion che hanno preso fuoco. L’autostrada è rimasta chiusa per ben sei ore aggravando ancora di più le problematiche legate al flusso di auto e camion per le partenze di Ferragosto e il normale traffico.

Il tratto tra l’allacciamento della A10 con la A26 e Masone è stato ripristinato nella notte, una volta spente le fiamme e rimosse le carcasse dei due mezzi che hanno preso fuoco.

Restano gravi, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, nello speciale reparto grandi ustionati, le condizioni di uno degli autisti dei mezzi che si sono scontrati per cause da accertare e subito dopo hanno preso fuoco.

L’uomo era improgionato nel veicolo ed è rimasto ustionato quando i mezzi hanno preso fuoco.

