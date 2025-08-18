Menesseno, 41enne muore dopo essere stato colpito da taser

Manesseno (Genova) – Sarà un’indagine ad accertare le cause del decesso di un 41enne che ieri pomeriggio ha perso i sensi ed è morto dopo essere stato colpito con un taser da un carabiniere intervenuto a seguito di una segnalazione. La procura di Genova ha aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di accusa di omicidio colposo e potrebbe essere ordinata l’autopsia per capire cosa abbia ucciso l’uomo.

Tutto si è svolto in una abitazione di Manesseno, frazione del comune di Sant’Olcese, sulle alture della città. Una famiglia ha chiesto l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine per un vicino di casa molto agitato e stava dando in escandescenze.

Un primo intervento del 118 sarebbe fallito perché l’uomo, un 41enne, avrebbe minacciato gli operatori che volevano soccorrerlo per portarlo in ospedale per accertamenti.

Un secondo intervento è arrivato dai carabinieri che si sono recati nell’abitazione ma sono sarebbero stati ricevuti con minacce e un tentativo di aggressione che ha fatto scattare l’uso del taser.

L’uomo ha ricevuto una scarica elettrica e si è accasciato a terra perdendo rapidamente in sensi. Poco dopo è morto senza che i tentativi di rianimazione avessero effetto.

L’autopsia determinerà le cause del decesso e se l’uomo avesse bevuto molto o se avesse assunto droga ma la sua morte torna a riaprire la discussione sull’uso delle scariche elettriche per rendere inoffensiva una persona aggressiva o che aggredisce le forze dell’ordine.

Una morte che segue quella del 57enne che ad Olbia ha perso la vita in circostanze simili e sempre a seguito dell’uso del taser da parte delle forze dell’ordine.

Anche per quel decesso è stata aperta una indagine e si torna a discutere della pericolosità di uno strumento che emette forti scariche elettriche che possono creare problemi anche molto seri nel caso di persone con problemi cardiaci.