lunedì 18 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaRanzo, auto ribaltata sulla ss 453, arrivano i vigili del fuoco
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Ranzo, auto ribaltata sulla ss 453, arrivano i vigili del fuoco

Redazione Liguria
0

auto ribaltata RanzoRanzo (Imperia) – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessuna ferita grave per gli occupanti della vettura che ieri pomeriggio si sono ritrovati nella vettura ribaltata sulla strada statale 453 nel territorio del comune di Ranzo, nell’imperiese.
La vettura dopo aver urtato il muro a bordo strada si è ribaltata finendo la propria corsa sul tetto.
Alcuni passanti hanno chiamato il numero di emergenza 112 facendo intervenire le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Imperia.
Gli occupanti della vetura sono usciti autonomamente e non hanno riportato ferite gravi.
La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura, ha riportato sulle ruote il mezzo ed ha liberato la careggiata.
Sul posto anche i carabinieri di Pieve di Teco che hanno avviato le prime indagini per accertare le cause dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
incidente autostrada A12 auto ribaltata

Grave incidente sull’Autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo

Cronaca
meteo Liguria lunedì 18 agosto 2025

Meteo Liguria, instabilità in aumento, in arrivo un peggioramento

Cronaca
spiaggia Voltri

Genova, domenica senza accampamenti ed eccessi sulle spiagge del Ponente

Cronaca
Cornigliano rissa ponte

Genova, maxi rissa a Cornigliano, intervengono sei pattuglie dei carabinieri

Cronaca