Ranzo, auto ribaltata sulla ss 453, arrivano i vigili del fuoco

Ranzo (Imperia) – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessuna ferita grave per gli occupanti della vettura che ieri pomeriggio si sono ritrovati nella vettura ribaltata sulla strada statale 453 nel territorio del comune di Ranzo, nell’imperiese.

La vettura dopo aver urtato il muro a bordo strada si è ribaltata finendo la propria corsa sul tetto.

Alcuni passanti hanno chiamato il numero di emergenza 112 facendo intervenire le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Imperia.

Gli occupanti della vetura sono usciti autonomamente e non hanno riportato ferite gravi.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura, ha riportato sulle ruote il mezzo ed ha liberato la careggiata.

Sul posto anche i carabinieri di Pieve di Teco che hanno avviato le prime indagini per accertare le cause dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.