Camogli, Upupa in difficoltà messa in salvo

Camogli (Genova) – Un esemplare di Upupa (Upupa epops) è stato ritrovato per strada, in via Schiaffino, da una passante che ha notato che si trovava in difficoltà.

L’animale, piuttosto schivo e gran mangiatore di insetti, è stato recuperato per essere affidato alle cure del centro di recupero animali selvatici (cras) per essere curato e liberato nuovamente in Natura.

In dialetto viene chiamato “O galletto de Marso” (il Galletto di Marzo) ed è diventato “famoso” quando la Lipu, la lega italiana protezione uccelli, l’ha adottato come simbolo.

L’Upupa è citata dal poeta Eugenio Montale nella raccolta “Ossi di seppia”, nella poesia che recita:

“Upupa, ilare uccello calunniato

dai poeti, che roti la tua cresta

sopra l’aereo stollo del pollaio

e come un finto gallo giri al vento;

nunzio primaverile, upupa, come

per te il tempo s’arresta,

non muovere più il Febbraio,

come tutto di fuori si protende

al muover del tuo capo,

aligero folletto, e tu lo ignori”.