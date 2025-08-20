Alassio, malore dopo i gavettoni di Ferragosto, indagini

Alassio (Savona) – Ha rischiato di morire per un attacco cardiaco il turista di 75 anni di Pavia, colpito da una serie di secchiate d’acqua gelida mentre stava riposando su una spiaggia di Alassio. L’uomo si è sentito male dopo lo stupido scherzo ed è stato ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per una crisi di ipertensione arteriosa che avrebbe potuto ucciderlo.

I fatti risalgono al Ferragosto scorso quando il pensionato, in vacanza nella cittadina ligure si era assopito su una sdraio sulla spiaggia.

Un gruppo di persone avrebbe ideato uno scherzo che poteva costare la vita alla vittima. Almeno una decina di persone – ma secondo alcuni testimoni potevano essere addirittura 30 – hanno raccolto acqua fredda in secchi e contenitori ed hanno accerchiato l’uomo che ha poi ricevuto una serie di “gavettoni”.

Uno scherzo che gli ha causato una forte crisi ipertensiva che lo ha costretto al ricovero in ospedale per alcuni giorni e a una serie di accertamenti clinici che andranno ripetuti nel tempo.

Per questo motivo è stata presentata denuncia contro ignoti ai carabinieri che hanno subito avviato una indagine che identificherà gli autori dello scherzo.

I militari hanno acquisito le riprese video delle telecamere della zona e stanno esaminando le immagini per risalire all’identità dei responsabili che verranno denunciati e rischiano di dover risarcire la vittima con somme anche piuttosto considerevoli.

Le forze dell’ordine invitano chi ha partecipato alla bravata di presentarsi in modo spontaneo negli uffici per evitare conseguenze più gravi e per assumersi le loro responsabilità.

