Maltempo in Liguria, scatta l’allerta arancione per temporali



Liguria – Una forte perturbazione di origine atlantia-ca si sta avvicinando alla Liguria e dalle 7 di questa mattina è scattata l’Allerta Arancione per temporali su centro e levante. Resta Gialla nel resto della regione.

Lo stato di allerta resterà in vigorre, salvo modifiche o aggiornamenti, sino alle 18 ed è nel pomeriggio che gli esperti meteo attendono i fenomeni più intensi.

Atteso dunque un forte aumento della nuvolosità e della instabilità con precipitazioni temporalesche localizzate che nel corso della mattinata di oggi potranno essere organizzate e persistenti, accompagnate da grandine localmente anche di dimensioni medio-grandi (sopra i 2-4 cm) e ventilazione tale da provocare trombe marine e trombe d’aria.

Per questo motivo Arpal ha emanato la seguente allerta meteo:

Gialla per temporali dalle 00 alle 23.59 di oggi mercoledì 20 agosto, che diventa Arancione (il massimo grado per questo tipo di fenomeni): dalle 7.00 alle 18.00 sulle zone BCDE (centro-levante)

Lo scenario sarà contraddistinto da un’avvezione umida da Sudest al suolo e da una intensa ventilazione da Sudovest in quota, con formazione di possibili convergenze posizionate, a seconda del modello meteo, fra savonese e levante regionale. La convergenza dei venti (semplificando, lo scontro di masse d’aria con differenti proprietà come direzione, temperatura e umidità o altri parametri termodinamici) rappresenta uno degli aspetti più pericolosi perché alimenta e può rendere stazionarie le precipitazioni, aggravando i possibili effetti sul suolo interessato dai temporali o immediatamente a valle.

Inoltre l’elevato contenuto di umidità presente in tutti gli strati atmosferici, associato ad una spiccata instabilità per l’arrivo di aria più fredda in quota, rende l’ambiente favorevole allo sviluppo di intense strutture temporalesche.

Ogni modello vede posizionamenti e tempistiche diverse, ed è impossibile perciò dettagliare dove e quando con precisione si verificheranno i temporali.

Il vero passaggio del fronte avverrà domani nella notte fra mercoledì e giovedì; sarà quindi da rivalutare nella giornata di domani l’evoluzione della perturbazione.

Gli effetti più intensi sono attesi in corrispondenza dei temporali, che per loro natura non possono interessare tutto il territorio regionale ma solo alcune porzioni, a volte anche estese.

