Maltempo in Liguria, Allerta Arancio prolungata per temporali

La perturbazione di origine atlantica continua ad interessare la Liguria dalla scorsa notte e Arpal ha deciso di prolungare lo stato di Allerta Arancione – la più alta per temporali – fino alle 3 della prossima notte. La decisione sulla base dell’analisi degli ultimi dati e informazioni meteo.

Il prolungamento riguarda la Zona B – PROLUNGAMENTO ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA ARANCIONE🟧 per temporali e piogge diffuse fino alle h 02:59 di DOMANI 21/08/2025

Prosegue ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA GIALLA 🟨 fino alle ore 09:00 di domani 21/08/2025