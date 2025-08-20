mercoledì 20 Agosto 2025
Maltempo in Liguria, Allerta Arancio prolungata per temporali

Redazione Liguria
Pioggia ombrelloLa perturbazione di origine atlantica continua ad interessare la Liguria dalla scorsa notte e Arpal ha deciso di prolungare lo stato di Allerta Arancione – la più alta per temporali – fino alle 3 della prossima notte. La decisione sulla base dell’analisi degli ultimi dati e informazioni meteo.
Il prolungamento riguarda la Zona B – PROLUNGAMENTO ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA ARANCIONE🟧 per temporali e piogge diffuse fino alle h 02:59 di DOMANI 21/08/2025
Prosegue ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA GIALLA 🟨 fino alle ore 09:00 di domani 21/08/2025

