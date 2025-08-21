Alassio, ritrovati due fratelli minorenni scomparsi martedì sera

Alassio (Savona) – Sono stati ritrovati seduti su una panchina ad Alassio, dopo diverse ore contraddistinte da paura e ricerche, due fratelli minorenni residenti in provincia di Torino dei quali si erano perse le tracce nella tarda serata di martedì.

I due, di 14 e 16 anni, sono stati ritrovati dagli agenti della Polizia Locale lungo la passeggiata a levante di Alassio. Erano fuggiti in maniera autonoma alcune ore prima dal comune di residenza.

L’allarme era scattato immediatamente dopo la loro scomparsa, con i genitori che avevano presentato denuncia e che avevano fatto immediatamente scattare la macchina delle ricerche, che si era spinta proprio fino ad Alassio dove la famiglia era stata in vacanza la settimana scorsa.

I due giovanissimi, assistiti dagli agenti intervenuti, hanno atteso l’arrivo dei genitori, che hanno potuto riabbracciarli e riportarli a casa.

