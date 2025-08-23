sabato 23 Agosto 2025
Genoa, addio a Sidio Corradi, il cordoglio della sindaca Salis

Sidio Corradi GenoaGenova – Tifosi del Genoa e Società in lutto per la morte di Sidio Corradi, indimenticabile attaccante rossoblu che negli anni 70 è stato protagonista della risalita del Genoa dalla serie A alla serie A.
La sindaca di Genova, Silvia Salis, la giunta e il Consiglio comunale esprimono il cordoglio dell’intera amministrazione per la scomparsa di Sidio Corradi, attaccante il cui nome è connesso in modo indelebile al Genoa e alla passione dei suoi tifosi.
Con i suoi gol e con il suo impegno, Corradi contribuì a scrivere pagine memorabili della storia rossoblù, accompagnando il Grifone nella risalita dalla Serie C alla Serie A negli Anni ‘70, continuando poi a trasmettere il suo amore per il calcio alle giovani generazioni, guidando anche le formazioni giovanili del club rossoblù una volta conclusa la carriera agonistica.

L’amore per Genova e per il Genoa CFC non erano venuti meno, per Corradi, nemmeno negli ultimi, difficili mesi: in primavera l’ex ala rossoblù aveva voluto salutare ancora una volta i suoi tifosi, scendendo in campo nel prepartita di Genoa-Cagliari e ricevendo un caloroso omaggio dalla “sua” Gradinata Nord e da tutto il pubblico del “Luigi Ferraris”.
Alla famiglia Corradi le condiglianze della Redazione di Liguriaoggi.it

(foto da Buoncalcioatutti.it)

