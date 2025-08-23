sabato 23 Agosto 2025
Genova, corso Italia bloccata da autobus in avaria in direzione Levante

Genova – Corso Italia bloccata, in direzione levante, a causa di un mezzo di AMT in panne.
Pesanti disagi, questo pomeriggio, nella zona dei Bagni San Nazaro, per gli automobilisti che stanno percorrendo corso Italia in direzione levante.
Un autobus in panne della linea 31 sta infatti bloccando il traffico in un tratto con la corsia unica per la recente modifica che ha ridotto a tre le corsie del lungomare che collega la Foce con Albaro.
