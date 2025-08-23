Genova, incendio in un appartamento di via Asiago

Genova – Molta paura, parecchi danni ma fortinatamente nessun ferito per l’incendio divampato nella notte in un appartamento di via Asiago, una traversa di corso Montegrappa Improvvisamente le scale del palazzo sono state invase dal fumo nero e denso ed è partito l’allarme con le telefonate al centralino del 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Il condominio è stato evacuato e i pompieri hanno controllato che tutte le abitazioni fossero deserte prima di poter passare allo spegnimento vero e proprio.

Fortunatamente l’incendio è stato domato velocemente e l’appartamento risultava vuoto.

In corso le indagini per accertare l’origine delle fiamme.