Genova, maxi controlli nei locali di Cornigliano, multe per 13mila euro

Genova – Maxi controlli nei locali di Cornigliano e maxi sanzione per una delle attività più volte segnalate dai residenti per schiamazzi e frequentazioni “sospette”. Agenti della polizia locale e carabinieri della stazione di Sampierdarena hanno effettuato questa mattina un servizio interforze per controllare alcuni locali della Movida che già in passato avevano suscitato perplessità e proteste dei residenti.
L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata in particolare su in locale dove si è registrata una violenta lite tra i clienti e per alcune irregolarià segnalate da chi vive nella zona.
Il circolo presente in via San Giovanni d’Acri è statoo controllato riscontrando numerose irregolarità come la somministrazione di bevande ed alcolici ai soci fuori dagli orari previsti dalla normative, l’ingresso di persone non associate al circolo la violazione delle prescrizioni per limitare l’ impatto acustico e la mancanza listino prezzi esposto e di facile consultazione come prevede la normativa.
Gli agenti hanno poi controllato le persone presenti all’interno del locale al momento dell’ispezione trovando molti pregiudicati e un ragazzo minorenne in stato di evidente alterazione da assunzione di alcolici ed è scattata la verifica per accertare se al giovane siano stati serviti alcolici all’interno del locale, cosa vietata dalla Legge.
l’episodio è stato segnalato al Tribunale dei Minori affinchè verifichi la situazione familiare del ragazzo e coinvolga enti e uffici preposti a combattere l’emergenza.
“L’attività che si è svolta nelle prime ore del mattino di oggi – ha spiegato l’assessore alla polizia locale e alla sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – è stata fortemente richiesta dai cittadini e, come istituzioni, non potevamo lasciare inascoltato questo appello. La zona di Cornigliano è un territorio molto delicato, ma come organi di controllo abbiamo intenzione di continuare a mettere in campo un profondo impegno per garantire la sicurezza dei residenti. Voglio ringraziare non solo i nostri agenti, ma anche la Compagnia dei carabinieri di Sampierdarena: questo operazioni sono l’esempio perfetto dell’importanza del coordinamento costante tra le forze dell’ordine e la Locale”.
