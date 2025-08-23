Genova, maxi controlli nei locali di Cornigliano, multe per 13mila euro

Genova – Maxi controlli nei locali di Cornigliano e maxi sanzione per una delle attività più volte segnalate dai residenti per schiamazzi e frequentazioni “sospette”. Agenti della polizia locale e carabinieri della stazione di Sampierdarena hanno effettuato questa mattina un servizio interforze per controllare alcuni locali della Movida che già in passato avevano suscitato perplessità e proteste dei residenti.

L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata in particolare su in locale dove si è registrata una violenta lite tra i clienti e per alcune irregolarià segnalate da chi vive nella zona.

Il circolo presente in via San Giovanni d’Acri è statoo controllato riscontrando numerose irregolarità come la somministrazione di bevande ed alcolici ai soci fuori dagli orari previsti dalla normative, l’ingresso di persone non associate al circolo la ⁠violazione delle prescrizioni per limitare l’ impatto acustico e la ⁠mancanza listino prezzi esposto e di facile consultazione come prevede la normativa.

Gli agenti hanno poi controllato le persone presenti all’interno del locale al momento dell’ispezione trovando molti pregiudicati e un ragazzo minorenne in stato di evidente alterazione da assunzione di alcolici ed è scattata la verifica per accertare se al giovane siano stati serviti alcolici all’interno del locale, cosa vietata dalla Legge.

l’episodio è stato segnalato al Tribunale dei Minori affinchè verifichi la situazione familiare del ragazzo e coinvolga enti e uffici preposti a combattere l’emergenza.

“L’attività che si è svolta nelle prime ore del mattino di oggi – ha spiegato l’assessore alla polizia locale e alla sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – è stata fortemente richiesta dai cittadini e, come istituzioni, non potevamo lasciare inascoltato questo appello. La zona di Cornigliano è un territorio molto delicato, ma come organi di controllo abbiamo intenzione di continuare a mettere in campo un profondo impegno per garantire la sicurezza dei residenti. Voglio ringraziare non solo i nostri agenti, ma anche la Compagnia dei carabinieri di Sampierdarena: questo operazioni sono l’esempio perfetto dell’importanza del coordinamento costante tra le forze dell’ordine e la Locale”.