Santa Margherita Ligure, turista derubata e spinta a terra per strada

Santa Margherita Ligure (Genova) – Stava passeggiando per strada con il marito quando è stata derubata del telefono cellulare e quando se ne è accorta ed ha tentato di fermare il ladro, è stata aggredita e buttata a terra.

Sfortunata protagonista dell’ennesimo episodio di micro criminalità nella zona del Tigullio una turista in vacanza che, mentre passeggiava, si è accorta che un giovane l’aveva derubata del telefono cellulare e lo ha ricorso.

In tutta risposta il 27enne ha aggredito la donna e l’ha spinta sino a farla cadere a terra.

Le urla della turista hanno però richiamato l’attenzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Santa Margherita Ligure che si trovavano nella zona per controlli e che sono subito intervenuti bloccando il fuggitivo.

Il giovane è stato arrestato per rapina aggravata ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

