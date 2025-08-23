sabato 23 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSanta Margherita Ligure, turista derubata e spinta a terra per strada
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Santa Margherita Ligure, turista derubata e spinta a terra per strada

Redazione Liguria
0

carabinieri autoSanta Margherita Ligure (Genova) – Stava passeggiando per strada con il marito quando è stata derubata del telefono cellulare e quando se ne è accorta ed ha tentato di fermare il ladro, è stata aggredita e buttata a terra.
Sfortunata protagonista dell’ennesimo episodio di micro criminalità nella zona del Tigullio una turista in vacanza che, mentre passeggiava, si è accorta che un giovane l’aveva derubata del telefono cellulare e lo ha ricorso.
In tutta risposta il 27enne ha aggredito la donna e l’ha spinta sino a farla cadere a terra.
Le urla della turista hanno però richiamato l’attenzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Santa Margherita Ligure che si trovavano nella zona per controlli e che sono subito intervenuti bloccando il fuggitivo.
Il giovane è stato arrestato per rapina aggravata ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
polizia locale Genova

Genova, maxi controlli nei locali di Cornigliano, multe per 13mila euro

Cronaca
padellone paella Sciarborasca

Sciarborasca, paella e fuochi d’artificio per Sant’Ermete

Cronaca
meteo Liguria sabato 23 agosto 2025

Meteo Liguria, torna l’instabilità, peggiora domenica

Cronaca
Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno locale

Genova, incendio in un appartamento di via Asiago

Cronaca