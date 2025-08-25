Genova, grave incidente durante il Red Bull Cerro Abajo: le condizioni dei feriti

Genova – Sono ancora ricoverati all’ospedale San Martino di Genova i due uomini che sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto durante le prove del Redu Bull Cerro Abajo. L’impatto sull’asfalto è stato molto violento per entrambi e le loro condizioni erano apparse serie fin da subito, tanto da richiedere l’immediato intervento dei sanitari del 118 che hanno organizzato il trasporto presso l’ospedale.

Il primo si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione a seguito di un complesso intervento chirurgico a causa di una frattura esposta ad uno degli arti inferiori, con cospicua perdita di sostanza ossea e frattura esposta. Il ragazzo respira in maniera spontanea, è lucido e collaborante. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico.

Il secondo, invece, si trova ricoverato presso il reparto di Traumatologia d’Urgenza ed è stato operato nelle scorse ore: 30 i giorni di prognosi, a seguito di intervento ad un polso e ad uno degli arti inferiori, per frattura esposta. Anche lui sarà sottoposto ad un nuovo intervento nei prossimi giorni.

