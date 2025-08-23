Red Bull Cerro Abajo a Genova, grave incidente durante le prove

Genova – La Red Bull Cerro Abajo inizia con un grave incidente che ha coinvolto due partecipanti che stavano effettuando prove lungo il percorso di gara.

I due ciclisti avrebbero perso il controllo delle bici in un punto particolarmente “critico” del percorso” e sono caduti rovinosamente a terra ruzzolando a lungo.

Subito sono intervenuti i soccorsi del 118 e i due sporrtivi sono stati trasferiti in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino dove sarebbero state riscontrate diverse fratture e contusioni.

Roventi le polemiche sulla manifestazione che trasforma stradine e scalinate della città in una sorta di baraccone con biciclette lanciate a velocità vertiginose lungo percorsi pericolosi e con il rischio di gravi cadute.

Una “amricanata” secondo alcuni commentatori, che trasforma le bellezze della città di Genova in una sorta di video-game e può inoltre spingere i più giovani, come giò-à successo, a lanciarsi lungo le scalinare e le strade più ripide, sognando di emulare i campioni senza avere la preparazione atletica necessaria e soprattutto mettendo a rischio la propria ed altrui vita visto che durante le gara c’è un servizio d’ordine che “chiude” il percorso ai pedoni e, di fatto, evita altri incidenti.

Le polemiche riguardano anche chi abita nelle strade e lungo le scalinate percorse dalla gara poiché si è costretti a rispettare determinati orari senza poter entrare ed uscire liberamente dalla propria abitazione.