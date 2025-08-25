Genova, Music For Peace e CALP organizzano raccolta di aiuti per Gaza

Genova – Il Music For Peace e il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali organizzano una raccolta di generi alimentari destinati alla Striscia di Gaza. L’obiettivo, scrivono, è quello di raggiungere 40 tonnellate di cibo in 5 giorni.

“𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟𝗘

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗿𝗶𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗚𝗮𝘇𝗮

𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘 𝙛𝙤𝙧 𝙋𝙚𝙖𝙘𝙚 𝙚 𝘾𝘼𝙇𝙋 𝙨𝙞 𝙪𝙣𝙞𝙨𝙘𝙤𝙣𝙤 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙂𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡 𝙎𝙪𝙢𝙪𝙙 𝙁𝙡𝙤𝙩𝙞𝙡𝙡𝙖.

Abbiamo un obiettivo enorme: 40 tonnellate di generi alimentari da raccogliere in soli 5 giorni. Per farcela abbiamo bisogno di tutti e tutte voi. Ci trovate presso la sede di Music for Peace, Via Balleydier 60 Genova – Sampierdarena dalle 9:00 della mattina alle 21:00 (attenetevi a questi orari per favore!). Ogni privato cittadino e privata cittadina potrà fino a venerdì 29 agosto portare il proprio contributo.

Qualora ci fossero raccolte da parte di associazioni, enti, circoli e simili, prima di iniziare qualsiasi raccolta contattateci:

Telefono: 010 8572540

Mail: [email protected]

È fondamentale attenersi scrupolosamente alla lista dei generi alimentari richiesti

ALIMENTI:

farina, riso, pasta, zucchero (pacchi da mezzo chilo o chilo), biscotti, pelati e legumi (in latta da 400 gr), miele o marmellata, tonno.

Importante: si raccoglie solo questo tipo di materiale

Tutto rigorosamente in confezioni integre e con scadenza a partire da agosto 2026.

Il materiale non conforme sarà rispedito o restituito al mittente.

Più velocemente arriverà il materiale, e si avrà più tempo per meglio riuscire a lavorarlo e predisporlo nei pacchi famiglia. Il 30 agosto dovrà essere caricato sulle barche in partenza da Genova.

Vi chiediamo inoltre un aiuto semplice ma potentissimo: condividete questo appello sui vostri social, passaparola tra amici, parenti, colleghi. Deve diventare virale.

Segnate la data: sabato 30 agosto.

Preparatevi, perché nei prossimi giorni vi comunicheremo il programma dettagliato a cui auspichiamo una partecipazione di massa dell’intera cittadinanza. Facciamo sentire che il nostro pensiero vale! Soffiamo insieme sulle vele di Music for Peace, CALP e di tutta la Global Sumud Flotilla.

Questa sfida è enorme, ma insieme possiamo renderla possibile.

La forza di tanti diventa una sola, ed è quella che può cambiare davvero le cose.

Restiamo Umani”.

