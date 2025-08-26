martedì 26 Agosto 2025
Genova, uomo investito in corso Sardegna: è in gravi condizioni

Redazione Liguria
immagine d’archivio

Genova – Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio nei pressi di corso Sardegna, a pochi metri dall’uscita dal tunnel della ferrovia, dove un uomo che stava attraversando la strada è stato investito in pieno da una moto.
L’impatto è stato molto violento e il ferito è apparso fin da subito in condizioni gravi. Soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul luogo del sinistro stradale, è stato intubato e trasportato d’urgenza e in codice rosso all’ospedale San Martino. Lievemente ferito anche il motociclista, le cui condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.
Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.
Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo sia stato colpito in una zona dove non sono presenti le strisce pedonali
