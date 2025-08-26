Incidente sul lavoro ad Arcola, operaio finisce all’ospedale

Arcola (La Spezia) – Un incidente sul lavoro si è verificato nel corso della prima mattinata odierna nel comune di Arcola, dove un operaio che stava lavorando nei pressi di un macchinario è rimasto incastrato con la tuta da lavoro che indossava.

L’uomo, fortunatamente, è stato tratto in salvo da alcuni colleghi che hanno assistito alla scena prima che la situazione potesse ulteriormente precipitare. Nonostante ciò, è rimasto ferito in diverse parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e successivamente l’hanno trasportato all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità. Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dello Psal che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire quanto accaduto.

