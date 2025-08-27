Autostrade, bimba con crisi respiratoria soccorsa in A12 dalla polizia e portata al Gaslini

Genova – Una storia a lieto fine grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia Stradale. É accaduto questa mattina, intorno alle ore 11:20, lungo l’Autostrada A12, nei pressi dell’area di parcheggio Campodonico situata tra i caselli di Chiavari e Rapallo.

Una famiglia che si trovava con l’auto momentaneamente ferma ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine di passaggio informando gli agenti della presenza della figlia, una bimba di appena cinque mesi, in crisi respiratoria.

A quel punto la pattuglia ha scortato nel più breve tempo possibile la neonata presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, superando anche una coda presente nella zona di Recco.

La piccola è arrivata presso l’ospedale pediatrico dove è stata presa in cura dal personale medico.

