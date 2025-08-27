mercoledì 27 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, nasconde un etto di droga in casa e tenta di fuggire...
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, nasconde un etto di droga in casa e tenta di fuggire dalla polizia: arrestato

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – A seguito di una segnalazione avvenuta tramite Youpol, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un appartamento situato in via Tanini dove erano stati informati della presenza di un uomo – un 39enne con alcuni precedenti – che teneva ingente quantità di droga in casa.
Mentre i poliziotti erano all’interno del portone, il 39enne è arrivato con la macchina davanti al palazzo e, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga dando vita ad un pericoloso inseguimento che si è protratto fino a via Posalunga. Qui è stato fermato.
Dopo averlo bloccato, la Polizia ha proceduto a svolgere la perquisizione domiciliare. In casa sono stati trovati circa 2300 euro in contanti, del materiale per il confezionamento della droga e quasi un etto di cocaina. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
autobus biglietto elettronico

Crisi AMT, Consumatori chiedono unica azienda dei Trasporti

Cronaca
Poste

Poste assume consulenti finanziari a Genova, ecco cosa fare

Cronaca

Autostrade, bimba con crisi respiratoria soccorsa in A12 dalla polizia e...

Cronaca
allerta arancione liguria

Maltempo in Liguria, scatta l’allerta Arancione per temporali

Cronaca