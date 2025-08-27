Genova, nasconde un etto di droga in casa e tenta di fuggire dalla polizia: arrestato

Genova – A seguito di una segnalazione avvenuta tramite Youpol, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un appartamento situato in via Tanini dove erano stati informati della presenza di un uomo – un 39enne con alcuni precedenti – che teneva ingente quantità di droga in casa.

Mentre i poliziotti erano all’interno del portone, il 39enne è arrivato con la macchina davanti al palazzo e, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga dando vita ad un pericoloso inseguimento che si è protratto fino a via Posalunga. Qui è stato fermato.

Dopo averlo bloccato, la Polizia ha proceduto a svolgere la perquisizione domiciliare. In casa sono stati trovati circa 2300 euro in contanti, del materiale per il confezionamento della droga e quasi un etto di cocaina. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere.

