Genova, Supermercato a Campostano, Civ Nervi e Confesercenti ribadiscono il no

Genova – I commercianti del Civ Nervi Mare ribadiscono il loro no al progetto di un nuovo supermercato nell’area “Campostano”: il parere contrario arriva a conclusione di una riunione straordinaria del consorzio tenutasi nella mattinata di oggi, mercoledì 27 agosto. «Dopo una valutazione attenta e approfondita del progetto, ci siamo trovati unanimemente concordi nel ribadire la nostra contrarietà a quello che sarebbe l’ennesimo insediamento di grande distribuzione in un quartiere, Nervi, che conta già ben otto supermercati», spiega Tiziana Ravano, presidente del Civ Nervi Mare.

Le perplessità e i timori dei commercianti sono molteplici: «Il nostro è un piccolo borgo e vorremmo che le sue strade e i suoi negozi caratteristici tornassero a essere più fruibili da parte dei cittadini – spiega ancora Ravano -. Il rapporto tra costi e benefici di un nuovo supermercato sarebbe naturalmente sproporzionato in negativo, senza contare le ricadute sul traffico: il progetto prevede infatti l’entrata al nuovo punto vendita in viale Franchini, andando ad aumentare ulteriormente il transito in una strada già congestionata e in cui le macchine passano appena».

Confesercenti Genova sostiene le ragioni del Civ Nervi Mare e rilancia: «Oltre ad essere contrari nel merito di questo specifico progetto, ribadiamo la nostra richiesta di moratoria al Comune su qualsiasi nuova apertura di grande distribuzione, in ogni quartiere e anche al di fuori del perimetro di maggior tutela previsto dal piano comunale del commercio, perché la città è satura e non può accogliere ulteriore gdo», il commento del presidente provinciale dell’associazione, Massimiliano Spigno.