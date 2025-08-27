mercoledì 27 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, Supermercato a Campostano, Civ Nervi e Confesercenti ribadiscono il no
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriNervi

Genova, Supermercato a Campostano, Civ Nervi e Confesercenti ribadiscono il no

Redazione Liguria
0

Nervi area supermercato via CampostanoGenova – I commercianti del Civ Nervi Mare ribadiscono il loro no al progetto di un nuovo supermercato nell’area “Campostano”: il parere contrario arriva a conclusione di una riunione straordinaria del consorzio tenutasi nella mattinata di oggi, mercoledì 27 agosto. «Dopo una valutazione attenta e approfondita del progetto, ci siamo trovati unanimemente concordi nel ribadire la nostra contrarietà a quello che sarebbe l’ennesimo insediamento di grande distribuzione in un quartiere, Nervi, che conta già ben otto supermercati», spiega Tiziana Ravano, presidente del Civ Nervi Mare.

Le perplessità e i timori dei commercianti sono molteplici: «Il nostro è un piccolo borgo e vorremmo che le sue strade e i suoi negozi caratteristici tornassero a essere più fruibili da parte dei cittadini – spiega ancora Ravano -. Il rapporto tra costi e benefici di un nuovo supermercato sarebbe naturalmente sproporzionato in negativo, senza contare le ricadute sul traffico: il progetto prevede infatti l’entrata al nuovo punto vendita in viale Franchini, andando ad aumentare ulteriormente il transito in una strada già congestionata e in cui le macchine passano appena».

Confesercenti Genova sostiene le ragioni del Civ Nervi Mare e rilancia: «Oltre ad essere contrari nel merito di questo specifico progetto, ribadiamo la nostra richiesta di moratoria al Comune su qualsiasi nuova apertura di grande distribuzione, in ogni quartiere e anche al di fuori del perimetro di maggior tutela previsto dal piano comunale del commercio, perché la città è satura e non può accogliere ulteriore gdo», il commento del presidente provinciale dell’associazione, Massimiliano Spigno.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Camion ribaltato A10

Autostrade, camion si ribalta in A10: traffico in tilt

Cronaca
Treno Rock Pop

Treni, lavori sulla linea La Spezia-Pisa: tutte le modifiche

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, nasconde un etto di droga in casa e tenta di...

Cronaca
autobus biglietto elettronico

Crisi AMT, Consumatori chiedono unica azienda dei Trasporti

Cronaca