Treni, lavori sulla linea La Spezia-Pisa: tutte le modifiche

La Spezia – Modifiche alla circolazione dei treni nel mese di settembre sulla linea Pisa – La Spezia, per attività di potenziamento tecnologico tra Massa e Sarzana a cura del gestore dell’infrastruttura.

Dall’1 al 26 settembre – la mattina dal lunedì al venerdì – i treni del Regionale saranno oggetto di cancellazioni, limitazioni, modifiche agli orari di partenza e arrivo.

Dal lunedì al venerdì gli Intercity 505, 657 saranno limitati a La Spezia, il treno Intercity 670 sarà originario da La Spezia, mentre il 651 sarà prolungato a Grosseto. Le Frecce circoleranno regolarmente.

Sabato 13 e domenica 14 settembre, per attività di manutenzione straordinaria, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Pisa e Forte dei Marmi e tra Lucca e Viareggio.

Le Frecce della relazione Roma-Genova subiranno cancellazioni o limitazioni di percorso a Pisa, con cancellazione della tratta Pisa-Genova. Previsti impatti anche nei giorni 12 e 15 settembre.

I canali di acquisto sono stati aggiornati; sono in fase di elaborazione quelli relativi all’interruzione del 13 e 14 settembre per le corse Intercity.

