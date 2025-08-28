Genova, compie atti osceni davanti ad una scuola e aggredisce i poliziotti: arrestato

Genova – Un uomo di 25 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito di quanto accaduto nei pressi di una scuola situata in via Rino Mandoli, nel quartiere genovese di Marassi.

Gli agenti di passaggio hanno notato l’uomo seduto su una panchina che praticava atti di autoerotismo a pochi metri di distanza da una scuola e davanti a decine di persone di passaggio. Sono immediatamente intervenuti intimando all’uomo di interrompere l’atto, ma sono stati aggrediti dallo stesso che ha iniziato a colpirli con violenti spintoni e calci, ferendo alcuni di loro e procurando delle lesioni guaribili in circa 10 giorni.

Il 25enne è stato poi fermato e arrestato, prima di essere trasferito in carcere. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno preso in cura gli agenti feriti e li hanno trasportati all’ospedale.

