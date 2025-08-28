giovedì 28 Agosto 2025
Meteo Liguria, ondata di maltempo con forti precipitazioni

meteo Liguria giovedì 28 agosto 2025La forte perturbazione originata dall’ex-uragano Erin approda sul continente europeo, portando con sé diffuse condizioni di instabilità e in Liguria scatta lo stato di Allerta Arancione sulla parte centrale della regione, nelle province di Genova e Savona mentre è gialla sul resto del territorio.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 28 agosto 2025:
già nella notte è in corso il transito di un primo sistema frontale che ha portato rovesci sparsi sulla regione, in particolare tra il Savonese ed il Genovesato dove l’orografia del comparto del Beigua favorirà, successivamente al transito del fronte, l’impostarsi di un sistema prefrontale che potrà portare grandi quantitativi di pioggia in poche ore.
Nel corso della mattinata, le intensità maggiori tenderanno a spostarsi verso l’interno del Savonese e Genovesato occidentale, mentre in questa fase l’Imperiese e dal Promontorio di Portofino verso est risulteranno più asciutti, in particolare nelle zone costiere.
Nel corso del pomeriggio è previsto l’ingresso del fronte freddo, per cui è atteso un nuovo passaggio instabile che sferzerà, con precipitazioni intense seppur rapide, la regione da ovest verso est, lasciando però lo Spezzino ai margini.
Venti iInizialmente moderati dai quadranti meridionali, già nel corso della nottata si imposterà una corrente prevalente di scirocco che acquisirà forza nel corso della mattinata tra Savonese e Genovesato, con successiva rotazione a S-SE e in spostamento verso levante dalle ore centrali; raffiche fino a forti con direzione variabile in corrispondenza del transito del sistema frontale tra Imperiese e Genovesato.
Deboli con direzione variabile a ponente da metà pomeriggio in poi, rimarranno tra moderati e forti ad est del Promontorio, con picchi in particolare sui crinali esposti dell’Appennino.
Mare molto mosso, localmente agitato al largo.
Temperature generalmente stazionarie.
Sulla costa attese temperature minime tra +20°C/+24°C e massime tra +23°C/+27°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +14°C/+19°C e massime tra +19°C/+24°C.

