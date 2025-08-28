giovedì 28 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaTreni, guasto ad un passaggio a livello a Loano: ritardi sulla Genova-Ventimiglia
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenova

Treni, guasto ad un passaggio a livello a Loano: ritardi sulla Genova-Ventimiglia

Redazione Liguria
0

Treno Rock PopLoano (Savona) – Inizio di mattinata difficile lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, a causa di un guasto avvenuto presso il passaggio a livello della stazione di Loano che ha causato pesanti ritardi a partire dall’alba.
Il tutto è avvenuto prima delle ore 7 e sul posto sono giunti i tecnici che si sono messi al lavoro per ripristinare la situazione. Intanto, si sono accumulati ritardi sulla linea con alcuni treni che hanno aumentato i tempi di percorrenza fino a 45 minuti e con decine di pendolari che sono rimasti a lungo bloccati sui convogli o presso le banchine delle stazioni.
Il guasto è stato risolto dopo circa un’ora, quando la situazione è rientrata sotto controllo e anche il traffico ferroviario è pian piano rientrato alla normalità.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
cinghiali strada Santa Margherita Ligure

Rapallo, emergenza cinghiali, Gaia Natura e Ambiente scrive alla sindaca Ricci

Cronaca
carabinieri, vicoli, Genova

Genova, due fratelli aggrediscono i carabinieri con un martello: arrestati

Cronaca
La Rinascente Genova

Primark a Genova, riparte la trattativa, accordo più vicino

Cronaca
olio su strada

Genova, chiazze oleose in corso Saffi, pericolo per moto e auto

Cronaca