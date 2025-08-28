Treni, guasto ad un passaggio a livello a Loano: ritardi sulla Genova-Ventimiglia

Loano (Savona) – Inizio di mattinata difficile lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, a causa di un guasto avvenuto presso il passaggio a livello della stazione di Loano che ha causato pesanti ritardi a partire dall’alba.

Il tutto è avvenuto prima delle ore 7 e sul posto sono giunti i tecnici che si sono messi al lavoro per ripristinare la situazione. Intanto, si sono accumulati ritardi sulla linea con alcuni treni che hanno aumentato i tempi di percorrenza fino a 45 minuti e con decine di pendolari che sono rimasti a lungo bloccati sui convogli o presso le banchine delle stazioni.

Il guasto è stato risolto dopo circa un’ora, quando la situazione è rientrata sotto controllo e anche il traffico ferroviario è pian piano rientrato alla normalità.

