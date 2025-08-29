Genova, cinghiali avvistati per strada tra Albaro e San Martino

Genova – Continuano le segnalazioni di cinghiali avvistati lungo le strade di Genova. Gli ultimi episodi sono avvenuti tra la notte e le prime ore della mattinata tra corso Gastaldi e via Pisa, nelle zone di San Martino e di Albaro.

A dare l’allarme è stata la Polizia Locale, che ha raccolto le segnalazioni di alcuni passanti e residenti della zona che si sono imbattuti nella presenza degli animali di passaggio lungo la strada e ha invitato sia i pedoni che motociclisti e automobilisti a prestare attenzione in caso di passaggio nelle vie coinvolte.

Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite o incidenti causati dalla presenza degli ungulati, ma montano le proteste degli abitanti della zone che sono solitamente maggiormente coinvolte da questi episodi.

