Meteo Liguria, tempo instabile con piovaschi sul settore centro-orientale

Correnti di aria fredda e umida di origine atlantica continuano ad interessare la Liguria ed il Nord Italia portando instabilità con schiarite anche ampie alternate ad annuvolamenti accompagnati da rovesci sparsi concentrati essenzialmente sul settore centro-orientale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 29 agosto 2025:

In mattinata nuvolosità irregolare sul centro-levante, dove saranno probabili rovesci e qualche temporale nelle aree interne. A ponente maggiori schiarite ed assenza di fenomeni. Nel pomeriggio generale miglioramento con nubi arroccate nelle aree interne del Levante, più sereno a ponente.

In serata qualche rovescio possibile tra Val d’Aveto ed alta Val di Vara, invariato altrove.

Venti moderati o forti tra sud e sud-ovest sotto costa sul centro e il levante, forti da sud-ovest al largo e sull’estremo ponente.

Mare molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature in lieve calo le minime, stazionarie le massime o in lieve aumento a ponente

Sulla costa attese temperature minime tra +18°C/+21°C e massime tra +23°C/+26°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +12°C/+177°C e massime tra +19°C/+23°C.