Genova, morto l’uomo travolto a Quinto, si chiamava Giovanni Carpentieri

Genova – Non si è più ripreso ed è deceduto in serata Giovanni Carpentieri, l’uomo di 81 anni travolto questa mattina da un’auto mentre attraversava la strada in via Gianelli a Quinto.

L’uomo era stato trasportato all’ospedale San Martino in condizioni disperate e le sue condizioni sono peggiorate sino al tragico epilogo.

Carpentieri stava attraversando la strada in via Gianelli quando è sopraggiunta un’auto che viaggiava in direzione Nervi e che non ha potuto evitarlo colpendolo in pieno e scaraventandolo a terra.

Il pensionato ha riportato ferite gravissime che non gli hanno dato scampo.

Soccorso dal personale del 118 e della pubblica assistenza nerviese, l’uoo è stato strasferito in ospedale dove i medici hanno tentato di salvargli la vita.

Sotto choc la donna di 50 anni alla guida della vettura che ha travolto l’anziano. In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle responsabilità.

Si tratta dell’11esima vittima della strada da inizio anno e la sua morte ha riacceso le polemiche sulla pericolosità delle strade genovesi nonostante l’istallazione di telecamere e semafori “intelligenti” che sanzionano migliaia di genovesi ogni mese ma senza evitare che gli incidenti mortali avvengano e costino vite umane.